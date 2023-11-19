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        Bursa'da çöken yol, yağıştan sonra yeniden yapılacak

        BURSA'dasağanaksonrası yolda oluşan çukura düşen 4 araç, vinç ile çıkartıldı. Sokak giriş-çıkışa kapatılırken, evlerdeki doğal gaz tedbir amaçlı kesildi. Sokak sakinleri mağdur olduklarını belirtirken, yolun ve istinat duvarının yağıştan sonra belediye ekiplerince yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:00
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        Bursa'da çöken yol, yağıştan sonra yeniden yapılacak
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        BURSA'dasağanaksonrası yolda oluşan çukura düşen 4 araç, vinç ile çıkartıldı. Sokak giriş-çıkışa kapatılırken, evlerdeki doğal gaz tedbir amaçlı kesildi. Sokak sakinleri mağdur olduklarını belirtirken, yolun ve istinat duvarının yağıştan sonra belediye ekiplerince yapılacağı belirtildi.

        Kentte dün başlayan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dün saat 21.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi 124'üncü Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesine bağlı yolun da bir kısmı kaydı. Bu sırada park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç, oluşan çukura düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

        Çökmenin meydana geldiği yolun alt kısmındaki 5 katlı Kübra Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinçle çıkartılan 4 araç ise zarar gördü. AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri, sabah saatlerinde bölgede inceleme yaptı. Kapatılan sokaktaki evlerdeki doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi. Yağışın dinmesinin ardından yol ile istinat duvarının belediye ekiplerince yapılacağı belirtildi.

        'DEPREM OLDU SANDIK'

        İstinat duvarının yanlış yapıldığını öne süren Mükremin Yüksel, "Dolguda da sıkıntı var. Duvar yanlış yapılmış, ince yapılmış ama yükü ağır. Onun üstüne belediye bir duvar daha yaptı. Duvar, yükü kaldıramadı. Burada asfalt yaptılar. BUSKİ, burada kanal yaptı. Su başka tarafa yığıldı. Duvar suyu ala ala bunu da tetikledi. Bunu bekliyorduk. Sürpriz değil. 3 senedir duvarın yıkılmasını bekliyorduk. Çökme sırasında evdeydim. Gürültüye uyandık. Deprem oldu sandık. Çocuklar perişan oldu" dedi.

        'BU HAVADA DURULUR MU´

        Doğal gazın kesilmesi ile de sıkıntı çektiklerini belirten Yüksel, "Araçlar, çökme ile çukura düştü ama pek bir zararı yoktu. Ama evlerde zarar oluştu. Binanın doğal gazı, risk olduğu için kesildi. Risk varsa, bizi tahliye edin. Elektriği, suyu kesin. Bu binanın yıkılmasını mı bekliyorsunuz. Bize bir bilgi verilsin. Bu soğukta bizim beklememizin bir anlamı yok. Bu havada durulur mu? Bu binada 16 daire var. Her dairede 4 kişi olsa, bunun hesabını yapacaklar. Pazartesi okullar açılacak, çalışanlar var, işe gidecek" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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