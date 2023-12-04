Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (7)

MUDANYABELEDİYEBİNASI HASAR GÖRDÜ, PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Bursa´nın Mudanya ilçesi açıklarından meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe belediye binası da hasar gördü. İlçedeki riskli binalar arasında bulunan belediye binasının kolonlarında çatlaklar oluştu. Belediye personeli tahliye edildi. Kapatılan belediye binasında teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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