Bursa'da 616 litre sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı BURSA'da bir iş yerine yapılan baskında 616 litre sahte içki ele geçirdi; R.D. (32) gözaltına alındı.

BURSA'da bir iş yerine yapılan baskında 616 litre sahte içki ele geçirdi; R.D. (32) gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini artırdı. İhbar üzerine bir iş yerinin deposuna düzenlenen baskında, 616 litre sahte içki, 44 rakı yapımında kullanılan kit, 135 viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.