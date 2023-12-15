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        Bursa'da 616 litre sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı

        BURSA'da bir iş yerine yapılan baskında 616 litre sahte içki ele geçirdi; R.D. (32) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:30
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        Bursa'da 616 litre sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
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        BURSA'da bir iş yerine yapılan baskında 616 litre sahte içki ele geçirdi; R.D. (32) gözaltına alındı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini artırdı. İhbar üzerine bir iş yerinin deposuna düzenlenen baskında, 616 litre sahte içki, 44 rakı yapımında kullanılan kit, 135 viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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