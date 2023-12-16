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        Bursa´da tekstil fabrikasında yangın

        BURSA´nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, dumanlar ilçenin birçok noktasından görülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:00
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        Bursa´da tekstil fabrikasında yangın
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        BURSA´nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, dumanlar ilçenin birçok noktasından görülüyor.

        Yangın, saat 11.45 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi´nde ev tekstili üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, çalışanlar tahliye edildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 30 araçla yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasında görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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