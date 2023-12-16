Bursa´da tekstil fabrikasında yangın

BURSA´nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken, dumanlar ilçenin birçok noktasından görülüyor.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Sanayi Bölgesi´nde ev tekstili üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, çalışanlar tahliye edildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 30 araçla yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasında görülüyor.

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