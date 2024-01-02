Çocuk, sürücünün manevrasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu; o anlar kamerada BURSA'daaniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'daaniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden inip, ailesinin yanına giden H.Ç., bir süre sonra yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta seyreden otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan çocuğu fark edip, manevra yaptı. H.Ç. de aracı görünce koşarak geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu.