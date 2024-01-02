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        Çocuk, sürücünün manevrasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu; o anlar kamerada

        BURSA'daaniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:15
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        Çocuk, sürücünün manevrasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu; o anlar kamerada
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        BURSA'daaniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden inip, ailesinin yanına giden H.Ç., bir süre sonra yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta seyreden otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan çocuğu fark edip, manevra yaptı. H.Ç. de aracı görünce koşarak geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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