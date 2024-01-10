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        BUDO´nun 12 seferi iptal edildi

        BursaDeniz Otobüsleri´nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 08:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:17
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        BUDO´nun 12 seferi iptal edildi
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        BursaDeniz Otobüsleri´nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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