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        Bursa'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan otomobilin üzerine düşen kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 04:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 04:59
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        Bursa'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan otomobilin üzerine düşen kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

        Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda 4 katlı apartmanın çatısına anteni düzeltmek için çıkan Rıdvan A, dengesinin kaybedip park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üstüne düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rıdvan A'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Rıdvan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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