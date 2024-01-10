İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
CİPTE BULUNAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Zincirleme kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.