Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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