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        Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan Petek, öldü

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Petek A. (20), tartıştığı eşi Y.A. (24), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Y.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:45
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        Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan Petek, öldü
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Petek A. (20), tartıştığı eşi Y.A. (24), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Y.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Y.A. ile eşi Petek A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., mutfaktan bıçakla eşi Petek A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Petek A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Petek A.'nın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Y.A.'yı bir sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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