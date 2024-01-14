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        BURSA'DA SURİYE UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 04:55 Güncelleme: 14.01.2024 - 04:55
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        BURSA'DA SURİYE UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup genç kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. 

        Olay, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mitrovica Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman El Racih (19) bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18) ise darbedilerek yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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