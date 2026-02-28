Bursa'da dilenci operasyonu yapıldı

Bursa'nın İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üstünden 1300 lira ele geçirildi.

