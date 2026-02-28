Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da dilenci operasyonu yapıldı

        Bursa'nın İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 08:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dilenci operasyonu yapıldı

        Bursa'nın İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

        İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler, zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Şahısların üstünden 1300 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza
        Bursa'da yeni düzenlemede ilk ceza yazıldı: Kaçan sürücüye 303 bin TL ceza
        Bursa'da yeni düzenlemede ilk ceza yazıldı: Kaçan sürücüye 303 bin TL ceza
        Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Sözlerimin arkasındayım"
        Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Sözlerimin arkasındayım"
        Bursaspor'a PFDK'dan 251 bin TL ceza
        Bursaspor'a PFDK'dan 251 bin TL ceza
        Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bursa'da refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bursa'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 kişi yakalandı