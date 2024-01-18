Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        BURSA'daFETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (51) ile İ.A. (45), operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'daFETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (51) ile İ.A. (45), operasyonla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik başlattığı çalışmada, FETÖ üyesi olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A.'nın Karacabey'de olduğu belirlendi. 2 firari hükümlü, saklandıkları 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan E.B. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
        Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Zorlu bir periyot bizi bekliyor
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Zorlu bir periyot bizi bekliyor
        Şarkıcı Esra Akman, 11'inci kattan düşen kardeşi Özlem'in başında sinir kri...
        Şarkıcı Esra Akman, 11'inci kattan düşen kardeşi Özlem'in başında sinir kri...
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle ya...
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle ya...
        Motosiklet tutkusu, liseli Efe´nin sonu oldu
        Motosiklet tutkusu, liseli Efe´nin sonu oldu
        Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı
        Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı