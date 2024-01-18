Bursa'da, 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

BURSA'daFETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (51) ile İ.A. (45), operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik başlattığı çalışmada, FETÖ üyesi olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A.'nın Karacabey'de olduğu belirlendi. 2 firari hükümlü, saklandıkları 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan E.B. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.