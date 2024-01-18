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        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Naciye S. (61), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:35
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        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
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        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Naciye S. (61), yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre A. (34), 16 ZA 200 plakalı kamyoneti ile geri manevra yaptığı sırada Naciye S.'ye çarptı. Çevredekilerin uyarısı üzerine Yunus Emre A. kamyoneti durdururken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Kamyonetin sürücüsü Yunus Emre A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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