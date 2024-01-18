Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Naciye S. (61), yaralandı.
BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Naciye S. (61), yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre A. (34), 16 ZA 200 plakalı kamyoneti ile geri manevra yaptığı sırada Naciye S.'ye çarptı. Çevredekilerin uyarısı üzerine Yunus Emre A. kamyoneti durdururken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.
Kamyonetin sürücüsü Yunus Emre A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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