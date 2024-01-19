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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'da ayin yönetti

        FENER Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2024´üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa´nın Mudanya ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:39 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:40
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'da ayin yönetti
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        FENER Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2024´üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa´nın Mudanya ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa´nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Tirilye Kültür Merkezi´nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Eski adı Hagios Basileios Kilisesi olan Tirilye Kültür Merkezi´nde düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, Yunanistan'dan gelen konukların yanı sıra Bursa ve çevre illerden Rum Ortodoks cemaati mensupları da katıldı. Ziyaretçilerin mum yakarak duaya eşlik ettiği ayini yöneten Bartholomeos, törenin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Tirilyelilere teşekkür etti. Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra Tirilye sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Denizden haç çıkarma ritüelinin ardından katılımcılar, Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisini izledi. Bartholomeos, etkinlikte yaptığı konuşmada, Theofania ayininde bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        'DÜNYADA 'BARIŞ' KELİMESİNİN KARŞILIĞINI BULMAK GÜÇLEŞTİ'

        Fener Rum Patriği Bartholomeos karşılıklı dostluk, barış ve birlikteliğin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen buluşmanın önemine değinirken, savaşlara dikkat çekerek, "Ne yazık ki bugünkü dünyada 'barış' kelimesinin karşılığını bulmak güçleşti. Aydınlanma geleneğinin en önemli ismi, 19'uncu yüzyılın düşünürlerinden Alman filozof Immanuel Kant da barışın ebedi bir şekilde sağlanmasının temel koşullarını insanın akıllı ve ahlaki yapıya kavuşması ile mümkün olacağını söyler" dedi.

        Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Tüm dünya insanlarının kardeşliğini savunan biri olarak barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya´mızın kapıları herkese açık. Mudanya´da kültürlerin kardeşliğini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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