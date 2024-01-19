Bursa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

BURSA´nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.Ç. (35), yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, `hırsızlık´ suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari U.Ç. isimli hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. U.Ç., adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.

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