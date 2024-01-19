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        Bursa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        BURSA´nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.Ç. (35), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:00
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        Bursa'da 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        BURSA´nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.Ç. (35), yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, `hırsızlık´ suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari U.Ç. isimli hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. U.Ç., adli makamlardaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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