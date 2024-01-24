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        36 saattir kayıp olan 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş, çay bahçesinde bulundu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan ve 36 saattir kendilerinden haber alınamayan Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), Gemlik ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde bulundu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeşin, işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 06:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 06:55
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        36 saattir kayıp olan 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş, çay bahçesinde bulundu
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan ve 36 saattir kendilerinden haber alınamayan Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), Gemlik ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde bulundu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeşin, işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Baba Mehmet İhsan Türksever, saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi. Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Uğur ve Çektar kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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