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        Yangında mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi

        BURSA'da 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 3'üncü kattaki dairede mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişilik aile, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, aile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:10
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        Yangında mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi
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        BURSA'da 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 3'üncü kattaki dairede mahsur kalan 2´si çocuk 4 kişilik aile, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, aile hastaneye kaldırıldı.

        Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kahveci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki boş olan dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın 3´üncü katında mahsur kalan 4 kişilik aile ise balkona ve pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2´si çocuk, 4 kişilik aile, ilk müdahalelerinin ardında, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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