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        Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarptı: 2 yaralı

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde ana yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yer alan maket polis aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:00
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        Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarptı: 2 yaralı
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        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde ana yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yer alan maket polis aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova Karayolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Umutcan C. (25) yönetimindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, yol kenarına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konulan polis aracı maketine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umutcan K. (26) ve Can M. (29) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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