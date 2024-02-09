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        Antalya'da 20 hapse çarptırılan cinsel istismar sanığı, Bursa'da yakalandı

        ANTALYA'da12 yaşındaki kız çocuğuna 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası alıp, 1 yıldır aranan Sedat Özdemir (48), Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:30
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        Antalya'da 20 hapse çarptırılan cinsel istismar sanığı, Bursa'da yakalandı
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        ANTALYA'da12 yaşındaki kız çocuğuna 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası alıp, 1 yıldır aranan Sedat Özdemir (48), Bursa'da yakalandı.

        Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda, mahkeme heyeti, Özdemir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkarttı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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