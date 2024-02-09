Antalya'da 20 hapse çarptırılan cinsel istismar sanığı, Bursa'da yakalandı

Alanya ilçesinde 2015'te meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Özdemir hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda, mahkeme heyeti, Özdemir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanan Özdemir için yakalama kararı çıkarttı. 1 yıldır kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Özdemir, dün akşam Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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