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        Bursa'da seyir halindeki cip alev alev yandı; o anlar kamerada

        BURSA'daseyir halindeyken motoru tutuşan cip, kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 07:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 07:20
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        Bursa'da seyir halindeki cip alev alev yandı; o anlar kamerada
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        BURSA'daseyir halindeyken motoru tutuşan cip, kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Yunuseli Mahallesi istikametinden, Acemler Mahallesi yönüne seyir halinde olan cipin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bu sırada, sürücü durdurduğu cipi terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipteki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası cip kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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