Çöp kamyonunun altında kalan kadın toprağa verildi, şoför adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B., sevk edildiği adliyede, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B.’nin ifadesinde “Kamyonun lastiği takılınca altına taş veya hayvan girdi sandım. Çevredekilerin uyarısıyla araçtan indiğimde kadına çarptığımı gördüm. Üzgünüm” dediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.’nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Sürücüsünün sağa dönüş yapıp ilerlediği kamyon kadının üzerinden geçti A.B., çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersevinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü A.B. gözaltına alındı.

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