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        Çöp kamyonunun altında kalan kadın toprağa verildi, şoför adli kontrolle serbest

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Süreyya Ersevinç (69) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:35
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        Çöp kamyonunun altında kalan kadın toprağa verildi, şoför adli kontrolle serbest
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Süreyya Ersevinç (69) toprağa verildi. İfadesinde “Kamyonun lastiği takılınca altına taş veya hayvan girdi sandım” diyen kamyon şoförü A.B. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.’nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Sürücüsünün sağa dönüş yapıp ilerlediği kamyon kadının üzerinden geçti A.B., çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersevinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü A.B. gözaltına alındı.

        LASTİĞİN ALTINA HAYVAN GİRDİ SANMIŞ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B., sevk edildiği adliyede, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B.’nin ifadesinde “Kamyonun lastiği takılınca altına taş veya hayvan girdi sandım. Çevredekilerin uyarısıyla araçtan indiğimde kadına çarptığımı gördüm. Üzgünüm” dediği öğrenildi.

        Öte yandan 2 çocuk annesi Süreyya Ersevinç, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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