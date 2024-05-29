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        7 yaşındaki Yüsra'nın hastanede ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu

        BURSA'da, ailesi tarafından, grip şikayetiyle getirildiği hastanede yaşamını yitiren Yüsra Türkoğlu'nun (7) ailesi kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürüp suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:00
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        7 yaşındaki Yüsra'nın hastanede ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu
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        BURSA'da, ailesi tarafından, grip şikayetiyle getirildiği hastanede yaşamını yitiren Yüsra Türkoğlu'nun (7) ailesi kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Yüsra'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer, hastanedeki muayenede, çocuğun kalp hastası olduğu anlaşılınca yoğun bakıma alındığı, burada da yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Kentte yaşayan Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan 1'i olan Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, ailesinin iddiası üzerine yanlış serum takıldı. Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı artınca, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen Yüsra, hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        'BU BİR CİNAYETTİR'

        Kızlarını, yapılan otopsinin ardından toprağa verdiklerini söyleyen Cemil Türkoğlu, "Bizim acımız çok büyük ama bir daha başka çocukların canı yanmasın. Çocuğumuzu yoğun bakımda bize göstermediler. Biz, hangi cihaz alınması gerekiyorsa, neresi aranması gerekiyorsa arayacaktık. Onu morgda bulduğumda buz gibiydi. Bugün benim çocuğumu toprağa vereli 10'uncu günüm. Biz kadere inanan insanlarız. Ama biliyoruz ki bu bir cinayettir'' diye konuştu.

        'YAVRUMU, KAZDIĞIM MEZARA KOYDUM'

        Kızlarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Azime Buse Türkoğlu ise, "Biz, çocuğumuzu öldükten 5 saat sonra morgda bulduk. Gerekli bütün adli tedbirlerin alınmasını, bunların kaçma ihtimalinin ve delil karartma şüphelerinin çok aşırı olduğuna kanaatimiz kesindir ve başımızdan geçen şeyin sadece çocuğa yapılan yanlış bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Kendi ellerimle yıkadığım yavrumu kendi kazdığım mezara koydum" dedi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

        Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili, Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastanede incelemelerde bulunan müfettiş, Yüsra'nın ölüm nedenini araştırıyor. Yetkililer ise "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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