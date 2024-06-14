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        Bursa'da öğretmenlerden 'tatil sevinci' klibi

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:55
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        Bursa'da öğretmenlerden 'tatil sevinci' klibi
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        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde karneleri dağıtan ilkokul öğretmenlerinin tatil sevinci dikkat çekti. Son zilin çalmasıyla ellerindeki kağıtları havaya atıp, koşarak okuldan çıkan öğretmenlerin çektiği klip büyük beğeni topladı.

        Bursa’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün çalınan son ders ziliyle tamamlandı. 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu’nda öğrencilerinin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak olan öğretmenlerin, yaz tatili mutluluğu ise dikkat çekti. Son derz ziliyle ellerindeki kağıtları havaya atan öğretmenler, sınıflarından koşarak çıktı. Öğretmenlerin koşarak okuldan ayrılmaları renkli görüntüler ortaya çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı.

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