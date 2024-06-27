Husumetlisini vurduğu tabancayı çöpte bulduğunu öne sürdü

BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Caner Yaşa'yı (30) evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuran Evren Akbaba (32), tutuklandı. Akbaba’nın ifadesinde, Caner Yaşa’yı kendisine olan 475 bin TL borcunu ödemediği iddiasıyla, çöpte bulduğu silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba, iddiaya göre aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında başından silahla vuruldu.

PARASINI İŞLETİP KAR VERİYORMUŞ

Evren Akbaba’nın emniyetteki ifadesinde, “Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. Fakat bu paraları verdiğime dair bana herhangi bir çek ya da senet vermedi. Ben Caner Yaşa’ya ilk parayı 1 yıl önce vermiştim. Bu paraları işletip bana para veriyordu. Mesela ben ona 50 bin TL para veriyordum ve bana bu paranın karşılığı olarak 1 ayın sonunda 15 bin TL para veriyordu, bana verdiği kar marjı verdiğim paraya göre değişiyordu. Caner Yaşa bana 3 aydır karımı vermemeye başladı, ben bunun üzerine onda olan 475 bin TL ana paramı istedim. Kendisi başta beni oyaladı, sonra da ‘Senin bende paran olduğuna kim inanır, benim her şeyim zaten var, bana bir tane şahit göstersene’ dedi. Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim, ağabey diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı ve ben silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkardım, bir el ateş ettikten sonra oradan kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım” dediği öğrenildi.