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        Husumetlisini vurduğu tabancayı çöpte bulduğunu öne sürdü

        BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Caner Yaşa'yı (30) evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuran Evren Akbaba (32), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:35
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        Husumetlisini vurduğu tabancayı çöpte bulduğunu öne sürdü
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        BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Caner Yaşa'yı (30) evinin önünde park halinde bulunan kamyonetine bindiği sırada başından tek kurşunla vuran Evren Akbaba (32), tutuklandı. Akbaba’nın ifadesinde, Caner Yaşa’yı kendisine olan 475 bin TL borcunu ödemediği iddiasıyla, çöpte bulduğu silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba, iddiaya göre aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Caner Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında başından silahla vuruldu.

        Caner Yaşa, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başına tek kurşun isabet eden yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaşa'nın hayati tehlikesi sürerken, şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        KOŞARAK GELİP VURDUKTAN SONRA KAÇTI

        Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki bir kafede oturan vatandaşların yaşadığı panik de yansıdı.

        PARASINI İŞLETİP KAR VERİYORMUŞ

        Evren Akbaba’nın emniyetteki ifadesinde, “Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. Fakat bu paraları verdiğime dair bana herhangi bir çek ya da senet vermedi. Ben Caner Yaşa’ya ilk parayı 1 yıl önce vermiştim. Bu paraları işletip bana para veriyordu. Mesela ben ona 50 bin TL para veriyordum ve bana bu paranın karşılığı olarak 1 ayın sonunda 15 bin TL para veriyordu, bana verdiği kar marjı verdiğim paraya göre değişiyordu. Caner Yaşa bana 3 aydır karımı vermemeye başladı, ben bunun üzerine onda olan 475 bin TL ana paramı istedim. Kendisi başta beni oyaladı, sonra da ‘Senin bende paran olduğuna kim inanır, benim her şeyim zaten var, bana bir tane şahit göstersene’ dedi. Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim, ağabey diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı ve ben silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkardım, bir el ateş ettikten sonra oradan kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım” dediği öğrenildi.

        Akbaba, olayda kullandığı tabancayı nereden aldığı yönündeki soruya ise “Ben bu silahı yaklaşık 3 gün önce çöp atarken çöpte buldum” diye yanıt verdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaba, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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