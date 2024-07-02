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        Bariyerlere çarpan otomobilde ölen sürücü, 1 gün önce oğluna sünnet düğünü yapmış

        BURSA'dabariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Furkan Kök'ün (31) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:20
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        Bariyerlere çarpan otomobilde ölen sürücü, 1 gün önce oğluna sünnet düğünü yapmış
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        BURSA'dabariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Furkan Kök'ün (31) cenazesi, toprağa verildi. Kök'ün kazadan 1 gün önce oğlunun sünnet düğünü olduğu öğrenildi.

        Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Çevre Yolu istikametinden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kök'ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kök'ün öldüğünü tespit etti. Kök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kök'ün cenazesi bugün öğle vakti Barakfakih Camisi'nde kılınan namazın ardından Barakfakih Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Furkan Kök'ün kazadan 1 gün önce oğlu B.K.'nin (7) sünnet düğününün olduğu öğrenilirken, geriye çalıştığı otomobil fabrikasında mesai arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf kaldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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