Yenişehir'de, kereste fabrikasında yangın (2)
VALİCANBOLAT: ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE GELDİBursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
VALİCANBOLAT: ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE GELDİ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Bölgeye, çevre ilçelerimizden ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden toplam 50 araç yönlendirdik. 30'a yakını alevlere müdahale ediyor. Diğerleri de ulaşmak üzere. Yangının yayılmasını önlüyor arkadaşlar" dedi. Söndürme çalışmalarını yerinde görmek için Yenişehir'e gideceğini söyleyen Vali Demirtaş, ilçe Kaymakamı’nın aynı fabrikada üç gün önce de yangın çıktığını kendisine söylediğini açıkladı.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL: FABRİKANIN ÇEVRESİNDE BİNALAR VAR
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kereste fabrikasındaki yangına havadan müdahale edilmesi için destek istediklerini belirterek, "Fabrikanın çevresinde binalar var. Çevre ilçelerden araçlar istedik. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.
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