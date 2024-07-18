Bursa'da orman yangını (3)

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 helikopter, 25 araç ve 87 personel ile müdahale edilen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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