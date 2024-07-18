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        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiyon başına geçecek

        TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (36), İtalya'da düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:35
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        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda direksiyon başına geçecek
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        TÜRKİYE’nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (36), İtalya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçecek. Dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen iki kadın pilottan biri olan Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda tek engelli kadın pilot olarak yarışacak.

        Bursa’da yaşayan Kübra Keskin, 20 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonasında kendi kategorisinde kadınlar birincisi olan Kübra Keskin, 26-28 Temmuz tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçecek. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışacak ilk engelli kadın ralli pilotu olacak olan ve aynı zamanda Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ndeki görevine de devam eden Keskin, şampiyona öncesinde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.

        ‘KÜBRA, AVRUPA’DA DA YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEKTİR’

        Makamında bir araya geldiği Kübra Keskin’e başarılar dileyen Aydın, “Belediye personelimiz Kübra Keskin’in, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ülkemizi ve belediyemizi temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Türkiye’de yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Kübra, şimdi de dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak Avrupa’da direksiyon başında olacak. Bizleri en güzel şekilde temsil edecek ve elde edeceği başarılar ile yüzümüzü güldürecektir. Kübra’nın hem bir kadın sporcu hem de engelli bir birey olarak ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin gururu olacağını inanıyoruz” dedi.

        ‘TEK ENGELLİ KADIN PİLOT OLARAK ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM’

        Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduğunu söyleyen Kübra Keskin ise Avrupa Şampiyonası’na uzanan hikayesini şu sözlerle anlattı:

        “2004 yılında geçirdiğim omurilik yaralanması sonrasında yaşadığım zorlu süreç, beni durdurmak yerine daha da güçlü ve kararlı hale getirdi. Hız ve rekabet tutkusu, çocukluğumdan beri içimde taşıdığım bir ateşti. Ralli sporuna olan ilgim, bu tutkunun doğal bir uzantısıydı. Otomobil, kendimi en özgür hissettiğim yer oldu. Otomobilde, limitleri zorlayarak gerçek benliğimi buldum. Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu olmayı başardım. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonasında kendi kategorimde kadınlar birincisi olmayı başardım. Bu yıl ise Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışıyorum. Bu yıl, 26-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale’de yarışacağım. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışan tek engelli kadın pilot olarak ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum.”

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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