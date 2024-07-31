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        Gemlik'teki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri

        BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:05
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        Gemlik'teki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri
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        BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kurtul Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sıcaklık ve sudaki oksijen yetmezliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

        Gemlik’te sabahın erken saatlerinde Kurtul Göleti'ne gidenler, gölet çevresi ve sazlıklarda çok sayıda ölü balık gördü. Yayın, sarı ve aynalı sazan gibi balık türlerinin bulunduğu gölette yaşanan balık ölümleri bölgedeki yerleşim yerlerinde oturanlarda endişeye neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım yaparak, balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

        Gölde inceleme başlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune aldı. Gölde yapılan ölçümde olumsuzluk tespit edilmediğini söyleyen yetkililer, ölümlerin sıcaklık ve sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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