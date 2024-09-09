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        Şiddet mağduru yavru köpeğe, durumunu takip eden Hande Yener'in şarkısı 'Damla' ismi verildi

        BURSA'da sahibi tarafından sopa ile dövüldükten sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alınan, ardından Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak teslim edilen köpeğe, hayvanla yakından ilgilenen şarkıcı Hande Yener'in son şarkısının ismi olan 'Damla' verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:05
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        Şiddet mağduru yavru köpeğe, durumunu takip eden Hande Yener'in şarkısı 'Damla' ismi verildi
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        BURSA'da sahibi tarafından sopa ile dövüldükten sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alınan, ardından Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak teslim edilen köpeğe, hayvanla yakından ilgilenen şarkıcı Hande Yener'in son şarkısının ismi olan 'Damla' verildi. HEPAD kurucusu Emre Demir, "Özellikle Hande Yener, bu süreçte çok destek verdi" dedi.

        Olay, 15 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. 4 aylık dişi melez köpek, sahibi C.K. (45) tarafından sopayla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir'i arayarak, köpeğe sahip çıkılmasını istedi. Köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi tarafından koruma altına alındı. Köpeği sahibi C.K. de gözaltına alındı. C.K. ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K., ifadesinde, "Köpeği dövmedim. Tellere tırmanıp, komşu bahçeye geçmek isterken buraya takıldı. Kurtarmak isterken bağırdı, suçsuzum" dedi.

        YEDİEMİN OLARAK HEPAD'A VERİLDİ

        Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan köpek, iyileştikten sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak verildi. Köpeğin durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Sahipli bir köpek. Köpeğimize, şiddet üzerine savcılıkla birlikte el koyduk. Köpek ilk geldiği zaman ürkekti, hiçbir şekilde dokundurtmuyordu. Veteriner arkadaşlarımız ile tedavileri yapıldı. Güvenini kazandık. Şu an sağlık olarak iyi durumda. Osmangazi Belediye Başkanımız videoları bize yolladı ve hemen faaliyete geçtik. Köpeğin sahibinin takibini adli merciler yapıyor" dedi.

        'DOKUNDUĞUMUZDA ÇIĞLIK ATIYORDU'

        Şarkıcı Hande Yener'in köpeğin durumu ile yakından ilgilendiğini belirten HEPAD kurucusu Emre Demir ise "Köpeğimize, 'Damla' adını verdik. Geçtiğimiz haftalarda böyle üzücü bir durum yaşadık. 'Damla'yı gördüğümüzde çok kötü bir durumdaydı. Dokunduğumuzda çığlık atıyordu. Kucağımıza almaya çalıştığımızda altına kaçırıyordu. Ruhsal açıdan ne yapabiliriz diye konuştuk. Şu anda kucağımıza alıyoruz. Bu çok özel bir duygu. Duygulanmamak için kendimi zor tutuyorum. Gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık olarak iyi, ruhunu biraz daha kazanmamız lazım. Bu süreçte birçok ünlü bize ulaştı. Özellikle Hande Yener, bu süreçte çok destek verdi. Biz de köpeğimize Hande Yener'in son şarkısı 'Damla' ismini verdik" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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