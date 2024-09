Şiddet mağduru yavru köpeğe, durumunu takip eden Hande Yener'in şarkısı 'Damla' ismi verildi

BURSA'da sahibi tarafından sopa ile dövüldükten sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alınan, ardından Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak teslim edilen köpeğe, hayvanla yakından ilgilenen şarkıcı Hande Yener'in son şarkısının ismi olan 'Damla' verildi. HEPAD kurucusu Emre Demir, "Özellikle Hande Yener, bu süreçte çok destek verdi" dedi.

Olay, 15 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. 4 aylık dişi melez köpek, sahibi C.K. (45) tarafından sopayla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir'i arayarak, köpeğe sahip çıkılmasını istedi. Köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi tarafından koruma altına alındı. Köpeği sahibi C.K. de gözaltına alındı. C.K. ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.K., ifadesinde, "Köpeği dövmedim. Tellere tırmanıp, komşu bahçeye geçmek isterken buraya takıldı. Kurtarmak isterken bağırdı, suçsuzum" dedi.

YEDİEMİN OLARAK HEPAD'A VERİLDİ

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan köpek, iyileştikten sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) yediemin olarak verildi. Köpeğin durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Sahipli bir köpek. Köpeğimize, şiddet üzerine savcılıkla birlikte el koyduk. Köpek ilk geldiği zaman ürkekti, hiçbir şekilde dokundurtmuyordu. Veteriner arkadaşlarımız ile tedavileri yapıldı. Güvenini kazandık. Şu an sağlık olarak iyi durumda. Osmangazi Belediye Başkanımız videoları bize yolladı ve hemen faaliyete geçtik. Köpeğin sahibinin takibini adli merciler yapıyor" dedi.