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        Orhaneli'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:58
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        Orhaneli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Argın Mahallesi ile Büyükorhan ilçesi Durhasan Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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