Trabzonsporlu Ali Şahin Yılmaz: Hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel

Trabzonspor'un ve 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın genç stoperi Ali Şahin Yılmaz, "Ben birçok maça çıktım ama her zaman özel duygular yaşadım. Tabii ki Ümit Milli Takım, A Milli Takım çok önemli yerler. Zaten A Milli Takım bir hedef. Bayrak için oynamak, kazanmak istiyorum ama hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel bir duygu" dedi.

U20 Milli Takımı yarın İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç savunmacı Ali Şahin Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na