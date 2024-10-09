TOFAŞ - Keravnos: 99-81
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya) TOFAŞ: Bankston 8, Perez 8, Reed 14, Yiğitcan Saybir 18, Trifunovic 17, Özgür Cengiz 1, Demir Demircan 6, Tolga Geçim 9, O'Brien 12, Thompson 6KERAVNOS: Crockett 7, Hagins 26, Horton 14, Michail 5, Taylor 14, Pasiali, Pavlidis 2, Tigkas 10, Vissariou 3 1'İNCİ PERİYOT: 30-15 DEVRE: 49-293'ÜNCÜ PERİYOT: 65-625 FAUL: 39.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya)
TOFAŞ: Bankston 8, Perez 8, Reed 14, Yiğitcan Saybir 18, Trifunovic 17, Özgür Cengiz 1, Demir Demircan 6, Tolga Geçim 9, O'Brien 12, Thompson 6
KERAVNOS: Crockett 7, Hagins 26, Horton 14, Michail 5, Taylor 14, Pasiali, Pavlidis 2, Tigkas 10, Vissariou 3
1'İNCİ PERİYOT: 30-15
DEVRE: 49-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62
5 FAUL: 39.13 Crockett, 38.54 Vissariou (Keravnos)
TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında sahasında Keravnos'u 99-81 mağlup etti.
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