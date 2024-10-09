Bursa'da 2 genç kızı tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, şüpheli H.S.'nin 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği yönünde sosyal medyadaki paylaşımları gören İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bursa'nınİnegöl ilçesinde 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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