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        Kriko inince tamir ettiği otomobilinin altında kalıp, yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde krikonun inmesiyle tamir ettiği otomobilinin altında kalan Selamettin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:25
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        Kriko inince tamir ettiği otomobilinin altında kalıp, yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde krikonun inmesiyle tamir ettiği otomobilinin altında kalan Selamettin A. (42), yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Derya Sokak’ta meydana geldi. Selamettin A., otomobilin tamir ederken aniden kriko indi. Aracın altında kalan Selamettin A., kendi imkanıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve sağ gözünden yaralanan Selamettin A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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