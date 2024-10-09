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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:15
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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Nicolas Maestre (Fransa), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya)

        TOFAŞ: Bankston 8, Perez 8, Reed 14, Yiğitcan Saybir 18, Trifunovic 17, Özgür Cengiz 1, Demir Demircan 6, Tolga Geçim 9, O'Brien 12, Thompson 6

        Keravnos: Crockett 7, Hagins 26, Horton 14, Michail 5, Taylor 14, Pasiali, Pavlidis 2, Tigkas 10, Vissariou 3

        1. Periyot: 30-15

        Devre: 49-29

        3. Periyot: 65-62

        5 faulle çıkanlar: 39.13 Crockett, 38.54 Vissariou (Keravnos)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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