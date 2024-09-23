Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (5)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve dengesinin kaybolup yan döndüğü görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.