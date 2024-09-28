Deniz otobüsünün tuvaletindeki ölümde uyuşturucu şüphesi (2)
CESEDİNKİMLİĞİ BELİRLENDİBursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye dün akşam yanaşan İDO'ya ait deniz otobüsünün tuvaletinde bulunan ve yanında uyuşturucu kullanım aparatı olan cansız beden, kimlik ve ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CESEDİNKİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye dün akşam yanaşan İDO'ya ait deniz otobüsünün tuvaletinde bulunan ve yanında uyuşturucu kullanım aparatı olan cansız beden, kimlik ve ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırmada cesedin, Duran Doğanyiğit'e (42) ait olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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