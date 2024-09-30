Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcular firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yola devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İnegöl'den aldığı 35 yolcusuyla Bursa'ya gitmek için yola çıkan İnegöl Seyahat'e ait, Erkan Sevi’nin kullandığı 16 PC 787 plakalı otobüs, saat 09.30 sıralarında ilçenin Ümitalan mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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