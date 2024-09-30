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        Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı; 1 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki trafik lambasının direğine çarptığı kazada Gülhan Fidan (54) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:20
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        Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı; 1 yaralı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki trafik lambasının direğine çarptığı kazada Gülhan Fidan (54) yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu otoban kavşağında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine giden Adem Fidan (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp savruldu. Refüje çıkan otomobil, trafik lambasının direğine çarptı. Yaralanan sürücünün eşi Gülhan Fidan, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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