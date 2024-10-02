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        Bursa'da konteyner yangını

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, eski şantiye alanında çıkan yangında konteyner, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:40
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        Bursa'da konteyner yangını
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, eski şantiye alanında çıkan yangında konteyner, kullanılamaz hale geldi.

        Orhangazi ilçesi Fındıklı Yolu üzerinde, Kale bölgesindeki eski şantiye alanındaki konteynerde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürülürken, boş olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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