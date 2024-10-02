Bursa'da konteyner yangını

Orhangazi ilçesi Fındıklı Yolu üzerinde, Kale bölgesindeki eski şantiye alanındaki konteynerde, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürülürken, boş olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

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