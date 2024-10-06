Otobüsün çarpmasıyla yaralanan kadının yola savrulan cep telefonu çalındı; kaza anı kamerada

BURSA’da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı T.C. isimli kadın ağır yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansırken, yaralı kadının yola savrulan cep telefonu çalındı. Polisin çalışmasıyla yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaza 4 Ekim’de saat 08.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen T.C.’ye, durakta yolcu alıp, indirdikten sonra hareket eden özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.C. kaldırıma savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan T.C.’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.