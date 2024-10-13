Liseli Zeynep Nazlı'nın ağır yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklandı

BURSA'da, kullandığı kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya’nın (16) ağır yaralanmasına neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Efe Şayık (18) yeniden gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya'ya karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık’ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle birlikte gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YENİDEN GÖZALTINA ALINDI Baba Yetkin Sarıkaya, kızının yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyerek, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, Efe Şayık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ehliyetsiz sürücünün tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: