İnegölspor - Kırklarelispor Futbol A.Ş.: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, konuk ettiği Kırklarelispor Futbol A.Ş. ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

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