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        Liseli Zeynep'in yaralandığı kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı; olay anı kamerada (2)

        KAZANINGÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Efe Şayık'ın idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 02:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 02:25
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        Liseli Zeynep'in yaralandığı kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı; olay anı kamerada (2)
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        KAZANINGÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Efe Şayık'ın idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarıkaya'nın, kendisine kırmızı ışık yanarken yanında bulunan bir kişi ile birlikte koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, kamyonetin kendisine çarparak metrelerce savurduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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