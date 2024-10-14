Liseli Zeynep'in yaralandığı kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı; olay anı kamerada (2)

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Efe Şayık'ın idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarıkaya'nın, kendisine kırmızı ışık yanarken yanında bulunan bir kişi ile birlikte koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada, kamyonetin kendisine çarparak metrelerce savurduğu görülüyor.

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