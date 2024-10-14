Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi’nde meydana geldi. Ali T., sokakta yürürken, iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ali T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.