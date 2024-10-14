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        Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada

        BURSA'da şerit değiştirmek isteyen hafif ticari araca TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:16 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:20
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        Şerit değiştirmek isterken kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada
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        BURSA’da şerit değiştirmek isteyen hafif ticari araca TIR çarptı. Kontrolden çıkan TIR elektrik direğine çarpıp devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, İstanbul-Bursa yolunda Osmangazi ilçesi, Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Hilmi Y., idaresindeki 77 DE 093 plakalı hafif ticari araçla sola dönüş yapmak için şerit değiştirmek istedi. Bu sırada İlhami A. idaresindeki TIR, şerit değiştiren ticari araca çarpıp metrelerce savruldu. Kontrolden çıkan TIR, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı araç kamerasına yansırken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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