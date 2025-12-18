Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Bursa'da üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaşım Festivali (UFEST) etkinliği kapsamında buluştuğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insana hizmet eden, doğaya saygılı projeler yaptıklarını belirten Boyraz, Türkiye'nin, ulaşım anlamında dünyanın çok önemli bir lokasyonunda olduğunu söyledi.

Yerli ve milli üretimi amaçladıklarını anlatan Boyraz, "Bizim jenerasyona, 'yapamayız', 'edemeyiz', öğretildi. Son yıllarda gençlerin motivasyonu ve coşkusuyla bir alan açıldı. 'Her şeyi yaparız.' modundayız. Sizlere güvenerek yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Boyraz, dünyada sadece ABD ve Türkiye'de 3'lü pist olduğunu, aynı anda 3 uçağın İstanbul Havalimanı'ndan inip kalkabildiğini dile getirerek Türkiye'de 58 havalimanı olduğu, yakın gelecekte bu sayının 60'a çıkacağı bilgisini verdi.

Denizcilikte de başarılı projeler yürütüldüğünü aktaran Boyraz, "Liman sayısı, 152'den 217'ye çıkartıldı. Tersane kapasitesi, artış gösteriyor." ifadesini kullandı. - "Güçlü olmak zorundayız" "Dünyada adaleti ve merhameti yaygın hale getirmek, Gazze'de insanlık dramını sonlandırmak, çocukların katledilmediği bir dünya hayal etmek istiyorsak güçlü olmak zorundayız." diyen Boyraz, güçlü olmanın teknolojiden, uzay vatandan, kara vatandan ve mavi vatandan geçtiğini, bugünün gençlerinin yarınlarda Türkiye'yi sözü, dünyanın her yerinde etkili bir ülke haline getireceğine inandığını vurguladı. Öğrencilere, "Umudunuzu susturmayın." tavsiyesi veren Boyraz, "Size kim "yapamazsınız" derse, olumsuz cümle kurarsa inanmayın. Neye inanıyorsanız, 'yaparız' azmi ve heyecanıyla eğer üstüne giderseniz yaparsınız." dedi. Boyraz, daha kolay internet erişimi için 604 bin kilometre fiber hat döşediklerini dile getirerek "Bu kadar yapmamıza rağmen internette, erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi onu 5G ile çözüyoruz." ifadelerini kullandı.