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        Çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamerada

        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:45
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        Çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı; o anlar kamerada
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        BURSA'da kimliği belirsiz kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı. Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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